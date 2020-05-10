أوضحت بلدية فنيدق، في بيان، أن طلابا كانوا يدرسون في الخارج، وصلوا إلى البلدة بعدما أجريت لهم الفحوصات المعتمدة في مطار بيروت الدولي وكانت نتائجهم سلبية، وطلب منهم القيام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما وفقا للأصول المعمول بها، لذا نهيب بأهاليهم وكل الأهالي عدم الاختلاط بهم إلى حين انتهاء المدة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظهم جميعا، وأن يجنب بلدتنا كل مكروه".
ولفتت الى انها "تأمل من وزارة الصحة أن تبدي تنسيقا أكثر معنا كبلدية، وأن نطلع على نتائج فحوصاتهم، وجميع المعلومات اللازمة في سبيل التعاون لمواجهة الوباء، وأداء كل ذي مسؤولية واجبه.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية فنيدق: لعدم مخالطة طلاب عادوا من الخارج لمدة 14 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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