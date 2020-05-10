طقس الإثنين مشمس إلى قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الإثنين مشمسا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل باستثناء المناطق الجنوبية و ارتفاعها بشكل ملموس على الجبال والداخل كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل.
أما الثلاثاء فالطقس مشمس إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.
على أن الأربعاء مشمسا إجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة التي تقارب معدلاتها الموسمية لهذا الشهر، أما الخميس فمشمس إجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
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