اللواء الأسمر:سنجلي عددا لا بأس فيه من المواطنين الراغبين بالعودة للوطن

أشار رئيس لجنة متابعة التدابير لمواجهة كورونا اللواء محمود الأسمر، إلى أنه "تم تقييم المرحلة التي مرت والمرحلة القادمة وبعض الإجراءات التي ستتبع قريبا".
وأكد اللواء الأسمر في مداخلة تلفزيونية، أنه "من حق المغتربين العودة لكن القسم الأكبر منهم يقيم فحص الكشف على كورونا في الأراضي التي سيتم إجلاءهم منها، أما البقية، حيث لا تقيم الدول المقيمين فيها فحص الكشف على فيروس كورونا، فسنقيم لهم إجراءات كالسابق على الطائرة وفحوص في مطار بيروت الدولي، ونحن سنجلي عدد لا بأس فيه من المواطنين الراغبين بالعودة إلى وطنهم لبنان".
وأكد الأسمر أن "غدا لدينا اجتماع للجنة وأي قرار سيصدر سنعلن عنه".
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