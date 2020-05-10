حسن مراد: الإصابة ليست عيبا لكن الاستهتار حرام

اشار الوزير السابق ​حسن مراد​، في تصريح له الى "ظهور ​حالات​ مشتبه بإصابتها ب​فيروس كورونا​ وأخرى مؤكدة وفق ​تقارير​ ​وزارة الصحة​ في بعض قرى مناطق ​راشيا​ و​البقاع الغربي​"، معتبراً اننا "نشهد نشاطا للوباء في منطقتنا، بعد أن كانت خالية منه بفضل الوعي والإلتزام، وهذا يتطلب منا جميعا، بلديات وهيئات مجتمع مدني، أن نعود للالتزام بسبل ​الوقاية​، وأهمها التباعد الاجتماعي، فالإصابة ليست عيبا ولكن الاستهتار الذي يؤدي إلى انتشار العدوى حرام، لأنه مضر للمجتمع، فمعاً نواجه الوباء بالوعي، ومعاً نحو غد أفضل".

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