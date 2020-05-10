شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. نقيب المحامين يلتقى وزير المالية لبحث تجديد بروتوكول "القيمة المضافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجائى عطية نقيب المحامين ، عن لقاءه بوزير المالية الدكتور محمد معيط، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر الثلاثاء القادم، يأتى اللقاء لبحث تجديد بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة الموقع بين نقابة المحامين ووزارة المالية.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد وجه من قبل رسالة للمحامين بشأن تجديد بروتوكول القيمة المضافة جاء فيها :" أرجو أن تطمئنوا فيما يتصل ببروتوكول ضريبة القيمة المضافة، وهو ما كانت أوراقه قد اخفيت عني، ولكني أبلغت بأن وزير المالية سيلتقي بي خلال 48 ساعة لتجديد البروتوكول".

وأكد رجائي عطية نقيب المحامين، أنه اتصل منذ عدة أيام بنائب وزير المالية لتمديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، فأفاد بأن وزير المالية كان قد أصدر تعليماته بعدم تجديد البروتوكول بعد أن اعتقد بأن النقابة غير ملتزمة به ولا ترغب فيه.

وتابع رجائى عطية: "أخبرته بأن هذا غير صحيح وأنه يرغب في تمديد البروتوكول، فوعد بإعادة المحاولة للحصول على موافقة الوزير، وأنه سيخطر الزميل أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة بالنتيجة، ولكنه لم يتصل، وصار واضحا أن الوزارة لا ترغب في تمديد البروتوكول".