"تنسيقية الأحزاب" تستعرض خطوات الحصول على خدمات الأحوال المدنية إلكترونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" الخطوات اللازمه للحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية من خلال الموقع الإلكتروني أو الذهاب إلى ماكينات الخدمة الذكية.
وكانت قد اتخذت وزارة الداخلية قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات في بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg، وهى خدمات " المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة " بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشيًا وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة لمنع نشر فيروس كورونا.
ويأتي دور التنسيقية في إطار نشر الوعي وخدمة المواطنين في التعرف علي آليات تسيير حياتهم المعيشية.
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