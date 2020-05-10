شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بضرورة التوازن بين مواصلة الإنتاج وإجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، ولجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية دعم سياسة الحكومة القائمة على ضرورة التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات القومية العملاقة، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية، وبذل كافة الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذى يجتاح العالم أجمع.

وقال إسماعيل، في تصريحات اليوم الأحد، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى للعديد من المشروعات القومية بالقاهرة ظهر أمس السبت رسالة تأكيد على أن الدولة المصرية ماضية فى خططها الرامية إلى ترسيخ مبدأ التعايش مع فيروس كورونا، وضرورة عدم توقف عجلة الإنتاج ومواصلة العمل بالمصانع والشركات والمناطق الصناعية وكافة مناحى الحياة فى مصر، جنبا إلى جنب مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

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وأضاف إسماعيل، أن توقف الإنتاج والصناعة يعنى توقف الحياة ، كما أن العديد من دول العالم بدأت فى وضع خطط التعايش مع وجود فيروس كورونا، وحتى يتم اكتشاف علاج فعال أو مصل واق له.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن تعامل القيادة السياسية والحكومة كان مثاليا منذ بداية أزمة كورونا وهو ما كان محل إشادة من منظمة الصحة العالمية، كما أن المحافظة حتى الآن على المعدل الأفقى فى زيادة أعداد المصابين يحسب للخطوات السباقة التى اتخذتها الحكومة منذ بدء تفشى فيروس كورونا.

وأشار البرلماني إلي أن الإجراءات التى قامت بها الحكومة مؤخرا والتى تحث المواطنين على إتباع التعليمات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء الكمامة لعدم نقل أو انتقال العدوى والسيطرة على فيروس كورونا، ستؤدى الغرض منها فى ظل وعى المواطنين وقيامهم بالسلوكيات الصحيحة لحمايتهم وحماية المجتمع.