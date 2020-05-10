شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل اليوم 231 مصريًا عالقًا قادمين من لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة البريطانية لندن، على متنها نحو 231 مصريًا من العالقين هناك منذ تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتصل الرحلة، التي سيرتها شركة مصر للطيران إلى مطار مرسى علم مساء اليوم، حيث يجري فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يومًا، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.