شكرا لقرائتكم خبر عن "الصاغ" ثروت عكاشة رئيساً للتحرير في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانباً من رحلة الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الاسبق، وأحد رواد العمل الثقافي في مصر والمنطقة.

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يقول الكاتب شريف عارف إن الدكتور ثروت عكاشة له أياد بيضاء على العمل الثقافي في مصر، وأن كثيرين لايعلمون أن كان مهموماً بالعمل الثقافي منذ أن كان ضابطاً بالقوات المسلحة برتبة صاغ ( رائد) حينما أسندت له القيادة العامة للقوات المسلحة رئاسة تحرير مجلة التحرير عام 1952 خلفاً لليوزباشي ( النقيب) أحمد حمروش.

ويضيف شريف عارف: الدكتور ثروت عكاشة هو خريج الكلية الحربية عام 1939 ، وكانت تربطه علاقات قوية بأعضاء مجلس قيادة الثورة وخاصة الرئيس جمال عبد الناصر الذي كلفه بحقيبة الثقافة وفي عهده ازدهرت القوى الناعمة المصرية وتوسع نشاط المجلات الثقافية والمتخصصة في فنون السينما والمسرح.

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .¬¬