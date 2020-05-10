شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمين عام رابطة العالم الإسلامى: نحب حتى من يكرهنا ونتيح الفرصة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامى، ورئيس هيئة العلماء المسلمين، أن هناك قيم اتفق الجميع عليها وهى كافة للنهوض بالمجتمعات ولها دور فى اصلاح المجتمع.

وأضاف أمين عام رابطة العالم الإسلامى، خلال حلقة ببرنامج باللتى هى أحسن المذاعة على قناة "mbc1"، بعنوان: "تعزيز القيم في المجتمعات"، أن القدوة لها دور كبير فى ترسيخ القيم فى المجتمعات.

وأردف العيسى، إلى أن المؤكن يحب حتى من يكرهه يتمنى له الخير وهذه مشتركات انسانية لا يرفضها احد ويمكن ان يكون لنا قيم مشتركة كثقافة تلقائية تنفع الانسان دنيا واخرة وتنفع المجتمعات الوطنية.

وأكد أمين عام رابطة العالم الإسلامى، أن القيم المشتركة التى نرجوها مثل الصدق فى التعاون والنزاهة ومحبة الخير للناس ومحاسبة النفس فالمؤمن يحب الجميع.

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وأشار أمين عام رابطة العالم الإسلامى، أن القدوة له دور فى تفسير القيم والاجابات حول ما ديور حول من استفسارات وابراز جمالياتها ومحاسنها من اجل ان يدفع الناس اليها طواعية ومحبة وله دور كبير فى صناعة مستقبل وحاضر المجتمعات الوطنية.

وأعلن أمين عام رابطة العالم الإسلامى، عن تبني الكفاءات الشابة ودعمها من خلال الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي التي ترحب بكل الأفكار والأعمال الفنية الداعمة للقيم، مؤكدا أن الفن السلبي يسيء للقيم المشتركة، قائلا: "مهمة القدوة ترسيخ القيم وإلا لا يصبح قدوة".