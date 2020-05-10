شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صناعة النواب": استمرار عجلة الإنتاج أمر حتمى مع مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الواقع كشف أن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أكبر من جميع الدول، وأن أكبر دليل على ذلك الانهيار الكبير الذى يضرب الاقتصاد العالمى خلال الفترة الراهنة.

وأرجع "عامر" فى بيان له اليوم، أسباب انهيار الاقتصاد العالمى إلى عدم اتخاذ العديد من دول العالم للإجراءات والتدابير الاحترازية قبل دخول الفيروس إلى أراضيها، وهو ما تسبب في تزايد الخسائر الاقتصادية داخل مختلف دول العالم، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان أول قائد عالمى يتنبه لذلك الأمر، ولذلك اتخذت مصر التدابير والإجراءات الاحترازية مع التأكيد على استمرار عجلة الإنتاج والعمل.

وأكد عامر، أن العديد من القطاعات الاقتصادية سواء على المستوى الدولى أو داخل مصر تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا إلا أن أكثرها بشكل قاطع هما قطاعى الطيران والسياحة، مشددا علي أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن طلب مصر مساندة جديدة من صندوق النقد الدولى هى محاولة للاستفادة من مساعدات الصندوق للدول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومحاولة لدعم قوة الاقتصاد المصرى لمواجهة تداعيات الفيروس.