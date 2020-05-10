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التحالف العربي يكشف عن إجمالي خروقات الحوثي لوقف إطلاق النار

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 10 مايو 2020

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إجمالي خروقات ميليشيا الحوثي الإنقلابية لوقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف في أبريل الماضي .

 

وقال بيان صادر عن التحالف، أن إجمالي خروقات الميليشيات بلغت حتى اليوم 3 الاف و51 خرقاً بجميع أنواع الأسلحة .

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وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في العاشر من إبريل، وقف إطلاق النار بشكل شامل في اليمن، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد .

 

وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أن الهدف من وقف إطلاق النار هو تهيئة الظروف لتنفيذ دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

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