زلزالان متتاليان يضربان غربي تركيا‎

الأحد 10 مايو 2020

ضرب زلزالان متتاليان، الأحد، ولاية موغلا، غربي تركيا، حسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عبر موقعها الإلكتروني.



ووفق ما ذكره البيان، ضرب الزلزلان منقطة "داتشا" بولاية موغلا، وبلغ الأول 4.1 درجة على مقياس ريختر، والثاني بلغت قوته 3.8 درجة.

وأشار البيان إلى أن الزلزال الأول وقع على عمق 2.77 كم، فيما كان الثاني على عمق 7.37 كم، لافتًا إلى أن الفاصل الزمني بين الهزتين ساعة و22 دقيقة، ووفقا للمعلومات الأولية، لم يكن هناك خسائر في الأرواح والممتلكات.

والأربعاء الماضي، قال بروفيسور تركي، متخصص في شؤون الزلازل إن توابع زلزال جزيرة كيريت اليونانية، الذي وقع قبل نحو أسبوع، وبلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، تنبئ بإمكانية حدوث زلزال خارج البلاد يؤثر بشدة على السواحل التركية.

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جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها البروفيسور حسن سوزبيلير، مدير مركز دراسات الزلازل التابع لجامعة "9 أيلول" التركية، والتي قال فيها إنه "في حال حدوث زلزال قوته ضعف قوة الزلزال الأخير سيتسبب ذلك في موجات تسونامي مدمرة، تضرب السواحل التركية".

وأضاف قائلا: "قد يكون الزلزال نفسه خارج تركيا، ولكن تأثير موجات تسونامي سيظهر في تركيا في حالة زيادة قوة الزلزال إلى 8 درجات ستضرب موجات تسونامي سبعة مدن تركية هي هطاي وأضنة ومرسين وأنطاليا وموغلا وآيدن وإزمير".

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخراً، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.

وبحسب خبراء، تنتظر إسطنبول التركية زلزالاً مدمراً بقوة 7.4 على مقياس ريختر.