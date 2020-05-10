شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 73 حالة وفاة في عدن خلال يوم واحد والان مع التفاصيل

الأحد 10 مايو 2020 أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية في عدن، اللواء، سند جميل، عن تسجيل 73 حالة وفاة في المدينة خلال يوم الأحد فقط .

وأوضح اللواء جميل، أن الوفيات توزعت على عموم مديريات عدن على النحو التالي : (8)حالات كريتر (7) حالات المعلا (2)حالتين خورمكسر (3) حالات الروضة القلوعة (2) حالاتين التواهي (1) حالة مستشفى الجمهورية،، (2) العزل (10) حالات المنصورة Advertisements (2) حالتين البساتين (11) حالة دار سعد (7) حالات الممدارة (12) حالة الشيخ عثمان (صفر. ) حالة الشعب (5) حالات القاهرة (1) كحالة البريقة وأضاف أنه تم صرف تصاريح الدفن بموجب خطابات على النحو التالي:_ *(66)خطاب من اقسام الشرط دون مغرفة سبب الوفاة،، *(7) خطابات من المستشفيات والعزل

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