إنهيار سوق صناعة السيارات في تركيا خلال إبريل الماضي

الأحد 10 مايو 2020

شهد إنتاج السيارات في تركيا بنسبة 91% في أبريل الماضي إنهياراً مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليواصل القطاع "سقوطا حرا" بدأه قبل عدة أشهر على وقع المؤشرات المتردية للاقتصاد.



ومع الانهيار الكبير في الإنتاج هوت صادرات تركيا من السيارات بأكثر من الربع، لتحرم البلاد من مورد مهم للنقد الأجنبي وتفاقم أزمة تدهور الليرة التركية.

وحسب بيانات رابطة مصنّعي السيارات في تركيا، فإن إنتاج البلاد من السيارات تراجع في الفترة من يناير إلى أبريل 2020 بنسبة 28% إلى نحو 352 ألف سيارة.

ووفقا لبومبرج، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 33% في الأشهر الأربعة الأولى من 2020، ما يعني أن القطاع فقد ثلث مدخولاته الأجنبية.

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وكانت شركة صناعة السيارات "فورد أوتوموتيف" الفرع التركي لمجموعة صناعة السيارات الأمريكية "فورد موتور كورب" قد أوقفت الإنتاج في مصانعها الثلاثة بتركيا في مارس الماضي على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت شركة تويوتا اليابانية للسيارات في ذات الشهر وقف أنشطتها في تركيا لنفس السبب.

لكن الأرقام تؤكد أن قطاع السيارات في تركيا يمر بأزمة كبيرة حتى قبل كورونا، مبعثها تهاوي الثقة في الاقتصاد التركي ونظام الرئيس رجب أردوغان، فضلا عن تآكل القدرة الشرائية للاتراك.

وانخفض إنتاج السيارات في تركيا إلى 642 ألف سيارة فقط في 2018 مقارنة بمليون سيارة في 2016، وفقا لصحيفة ذود دويتشه تسايتونغ الألمانية