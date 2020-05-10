آبي والبرهان يبحثان تعزيز السلم الإجتماعي والعلاقات الإقتصادية بين اثيوبيا والسودان

الأحد 10 مايو 2020

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال اتصال هاتفي له مع رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأحد، أهمية تعزيز السلم والأمن بالمنطقة.



كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها بين إثيوبيا والسودان، فضلا عن القضايا الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعد هذا الاتصال الثاني خلال شهر لرئيس الوزراء الإثيوبي مع البرهان عقب توترات حدودية بين البلدين.

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والثلاثاء الماضي أجرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد مناقشات حول قضية ترسيم الحدود بين البلدين، وضرورة تشكيل لجنة فنية لإنهاء تلك المهمة في أقرب وقت.

وقال حمدوك، في بيان، إن رئيسي الحكومتين السودانية والإثيوبية، ناقشا خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بجانب عدد من القضايا المهمة من بينها ترسيم الحدود، وتشكيل لجنة فنية لإنهاء هذه المهمة في أقرب وقت.

حينها، أكد آبي أحمد بدوره أن العلاقات بين البلدين من المتانة بمكان بحيث لا تسمح بأي توترات، وأي اتجاه من هذا النوع سيتم حسمه من خلال التواصل المباشر، والحوار الشفاف بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية، وذلك لخصوصية العلاقة والمصالح المشتركة بين البلدين.

وكان السودان وإثيوبيا قد شهدا في أبريل/نيسان الماضي حالة من النشاط الدبلوماسي المكثف لتجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود في إطار الاتفاق والتفاهم المشترك