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شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الثقافي لحكومة دبي يدعو دول المقاطعة العربية لحجب الفيسبوك والان مع التفاصيل
الأحد 10 مايو 2020
دعا المستشار الثقافي لحكومة دبي، جمال بن حويرب، دول المقاطعة العربية بحجب موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، على خلفية إختيار الناشطة الإخوانية، توكل كرمان، عضواً في المجلس الإشرافي للموقع .
وقال حويرب في تغريدة له بتويتر، "لا شيء أسهل من حجب فيسبوك من دولة الإمارات غير مأسوف عليه .. ولو قامت دول المقاطعة بنفس الأمر ستعرف مثل هذه الشركات المجنونة كيف تعرف حدودها ولا تتجاوزها!!" .
وتشهد صفحات موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، غضباً واسعاً بسبب قيام شركة فيسبوك، بإختيار الناشطة الإخوانية توكل كرمان ضمن المجلس الإشرافي على المنشورات
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