شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأردن تعلن عودة العمل في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بعد عيد الفطر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:41 مساءً, 10 مايو 2020 م المناطق _ عمَان وافق مجلس الوزراء الأردني اليوم، على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في المؤسسات والدوائر الحكوميّة في الأردن بعد عطلة عيد الفطر.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إنّ الدليل الإرشادي سيعمّم على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة في البلاد، لتهيئة الموظّفين للعودة إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر ضمن إجراءات تضمن السلامة العامّة والوقاية، واستدامة تقديم الخدمات سواء من موقع الخدمة أو عن بُعد.

وكانت الحكومة الأردنية عطلت في السابع عشر من مارس الماضي جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

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