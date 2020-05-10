شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: العودة للعمل في جميع المؤسسات بعد عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إنّ الدليل الإرشادي سيعمّم على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة في البلاد، لتهيئة الموظّفين للعودة إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر ضمن إجراءات تضمن السلامة العامّة والوقاية، واستدامة تقديم الخدمات سواء من موقع الخدمة أو عن بُعد.
وكانت الحكومة الأردنية عطلت في السابع عشر من مارس الماضي جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
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