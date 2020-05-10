شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 88 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 88 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وميسان وديالى وذي قار, وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2767 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 109 حالات. وسجلت 32 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1734حالة.

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