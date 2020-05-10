شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. 269 وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 31 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 31855 حالة بعد تسجيل 269 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان أنها أحصت 3923 إصابة جديدة بالعدوى، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 219183 حالة.

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