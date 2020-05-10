شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل أدنى حصيلة يومية من وفَيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 70 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أدنى حصيلة يومية منذ فرض إجراءات العزل الصحي العام في شهر مارس المنصرم.

وأعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا أن العدد الإجمالي من الوفَيات بلغ 26380 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، من بينهم 16642 وفاة في المستشفيات، و9738 وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الاجتماعية الطبية.

واستمر التراجع في عدد الحالات الخطيرة في أقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة بواقع 36 مريضًا من أصل 2776 حالة خطيرة، وبلغ عدد المرضى في المستشفيات 22569 مريضاً.

وأكدت المديرية العامة للصحة في بيانها اليومي أن جهود إجراءات العزل الصحي العام أتت ثمارها وأنقذت آلاف الأرواح، مشددةً على ضرورة التقدم وإنجاح هذه المرحلة الجديدة، محذرةً بأن الوباء لا يزال نشطا ومتحولاً.