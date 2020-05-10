شركة نفط البصرة تعلن تعرض ملاكات حقل الفيحاء الى اطلاق نار مباشر

اعلنت شركة نفط البصرة، الاحد، عن تعرض ملاكات حقل الفيحاء الحدودي الى اطلاق نار مباشر.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات شركة في حقل الفيحاء الحدودي ( رقعة 9 ) تعرضت هذا اليوم لتهديد مباشر تمثل بحادث إطلاق نار أسفر عن إصابة مقدمة العجلة التي يستقلونها دون وقوع اية اصابات بشرية".
واضافت ان "الحادث تكرر لاحقا باستهداف مركبة نقل ثقيلة تابعة لأحد المقاولين العاملين في الحقل، مما يعكس حالة الضعف في إجراءات مسك الأرض من قبل قوات الحدود".
وتابعت انه "تم استدعاء إعلام قيادة عمليات البصرة للمعالجة وضمان عدم تكرار الحادث من خلال مراجعة الخطة الأمنية".
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