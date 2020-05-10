بالوثيقة.. بغداد ترفع اسماء المحالين على التقاعد للإسراع بإطلاق رواتب المتعينين بالتربية

اعلنت محافظة بغداد، الاحد، رفع جميع اسماء المتقاعدين الى وزارة المالية لغرض اطلاق رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية الست.

وقالت مديرية اعلام المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم رفع جميع اسماء المتقاعدين الى وزارة المالية لغرض اطلاق رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية الست"، مبينة ان "هذا الإجراء يأتي بناء على توجيهات المحافظ محمد جابر العطا، وبناء على كتاب وزارة المالية".

واضافت ان "المحافظة رفعت جداول بجميع اسماء المحالين للتقاعد لسنة ٢٠١٩ وحسب قانون التقاعد الجديد مع جميع التفاصيل بالإضافة الى جداول باسماء المتقاعدين لسنة ٢٠٢٠ للأشهر (كانون الثاني وشباط واذار ونيسان)، لمديريات تربية بغداد الست ( الكرخ الاولى والثانية والثالثة، والرصافة الاولى والثانية والثالثة) الى وزارة المالية دائرة المحاسبة / النقدية"، موضحا ان "هذه الخطوة تأتي للاسراع باطلاق رواتب المتعينيين الجدد في مديريات تربية بغداد لجانبي الكرخ والرصافة".