دولة القانون يعلق على ما اشيع بشأن وقوف جمهور الائتلاف خلف التظاهرات

استنكر ائتلاف دولة القانون، الاحد، ما اشيع بشأن وقوف جمهور الائتلاف خلف التظاهرات، داعيا المؤسسات الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الى التعاطي بحزم مع الدعايات المسمومة التي لا تريد للعراق ان يستقر ولا للعراقي ان يعيش الامن والهدوء.
وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستنكر ما تشيعه بعض الاوساط السياسية كذبا وزورا من ان جمهور دولة القانون هو من يقوم بالتحشيد والتصعيد في ساحات التظاهر".
واضاف ان "ائتلاف دولة القانون ونهجه الواضح لا يتبنى اطلاقاً تظاهرات الضغط السياسي انما يؤمن بالتغيير من خلال المؤسسات الدستورية"، مشيرا الى ان "ما يشيعه المغرضون من ذلك يأتي من اجل دق الاسفين بين القوى السياسية العراقية والحكومة ، وتشويه صورة الواقع السياسي انسجاماً مع مصالحهم الضيقة".
ودعا الائتلاف "المؤسسات الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الى التعاطي بحزم مع الدعايات المسمومة التي لا تريد للعراق ان يستقر ولا للعراقي ان يعيش الامن والهدوء".
يذكر ان عددا من المحافظات بينها بغداد شهدت اليوم تظاهرات شارك بيها المئات من المواطنين للمطالبة بتغيير النظام الحالي وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد والفاسدين ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
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