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علي عدنان يكشف سبب رفض عرض روما

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2020-05-10 | 22:16

علي عدنان يكشف سبب رفض عرض روما

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كشف مدافع المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، سبب رفضه عرض نادي روما الإيطالي.
وقال عدنان في بث مباشر على "انستغرام" انه "خلال تواجدي في تركيا مع نادي ريزا سبور، تلقيت عرضاً رسمياً من نادي روما الايطالي".

واضاف "في ذات التوقيت (ايار 2015) تلقيت عرضاً من اودينيزي ايضاً، حينها اخترت الانضمام الى اودينيزي لان فرص نجاحي كانت اكبر من الانضمام لفريق العاصمة".


واوضح عدنان، ان "فرانشيسكو توتي وغونزالو هيغوين، هما افضل مهاجمين واجهتهما طيلة مسيرتي كلاعب محترف".

يذكر ان عدنان جدد عقده نع فانكوفر لموسمين ونصف بعد نهاية عقده في حزيران الماضي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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