علي عدنان يكشف سبب رفض عرض روما

وقال عدنان في بث مباشر على "انستغرام" انه "خلال تواجدي في تركيا مع نادي ريزا سبور، تلقيت عرضاً رسمياً من نادي روما الايطالي".

واضاف "في ذات التوقيت (ايار 2015) تلقيت عرضاً من اودينيزي ايضاً، حينها اخترت الانضمام الى اودينيزي لان فرص نجاحي كانت اكبر من الانضمام لفريق العاصمة".



واوضح عدنان، ان "فرانشيسكو توتي وغونزالو هيغوين، هما افضل مهاجمين واجهتهما طيلة مسيرتي كلاعب محترف".

يذكر ان عدنان جدد عقده نع فانكوفر لموسمين ونصف بعد نهاية عقده في حزيران الماضي.

