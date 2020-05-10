اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن تفاصيل حرائق المحاصيل لمدة 20 يوما، مؤكدة أن مجموع المساحات المحترقة بلغت 946 دونما. وادناه تقرير كامل عن عدد المساحات المحترقة والمنقذة منذ 21 نيسان الماضي ولغاية اليوم الاحد الـ10 من ايار الحالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يعلن تفاصيل حرائق المحاصيل لمدة 20 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.