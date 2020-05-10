داخلية كردستان تمدد الحظر بين المحافظات

اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، الاحد، عن تمديد الحظر بين المحافظات. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تمديد الحظر بين المحافظات لغاية ١٨ من الشهر الجاري". واضافت ان "ذلك جاء كاجراءات وقائية لمنع انتشار فايروس كورونا".

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