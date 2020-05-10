'داعش' يختطف مزارعين بديالى وتعرض نقطة عسكرية الى هجوم بالمحافظة

افاد مصدر امني في ديالى، الاحد، بأن عناصر من "داعش" اختطفوا مزارعين بالمحافظة، فيما اشار الى تعرض نقطة عسكرية الى هجوم. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تنظيم داعش اختطف مزارعين يعملون بحاصودة اثناء حصاد الحنطة ويحرقونها في قضاء خانقين". كما ذكر المصدر ذاتع ان "عصابات داعش الارهابية تعرضت على نقطة عسكرية في قضاء بعقوبة جنوب ناحية بهرز في محافظة ديالى، ادى إلى اصابة جندي بجروح".

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