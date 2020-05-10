محافظ نينوى يصدر عددا من التوجيهات

اصدر محافظ نينوى نجم الجبوري، الاحد، عددا من التوجيهات بشأن حظر التجوال بالمحافظة واغلاقها.
وقال المتحدث الرسمي باسم خلية الازمة عدي العبادي في بيان تلقت الخليج 365، ان "المحافظ نجم الجبوري وجه باستمرار تطبيق توصيات خلية الازمة في محافظة نينوى والتي تنص على ان يكون حظر التجوال جزئي من الساعة السابعة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا عدا يومي الجمعة والسبت يكون الحظر فيها شامل لمدة ٢٤ ساعة".
واضاف انه "وجه ايضا باستمرار إغلاق مداخل محافظة نينوى بشكل كامل، ويسمح بدخول الحالات الطارئة والإنسانية بعد إتمامها لشروط الحجر الصحي لدائرة صحة نينوى".
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