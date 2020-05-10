مقتل شخص واصابة اربعة خلال تظاهرات البصرة

افاد مصدر محلي في البصرة، الاحد، بأن شخصا قتل واصيب اربعة اخرون خلال تظاهرات المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مصادمات حصلت بين متظاهرين وحماية مقر سيد يوسف وسط المحافظة، اسفرت عن مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بجروح".

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واضاف المصدر ان "اطلاق النار مازال مستمرا حتى الان"، مشيرا الى ان "القوات الامنية اتخذت اجراءات مشددة".

يذكر ان عددا من المحافظات بينها بغداد شهدت اليوم تظاهرات شارك بيها المئات من المواطنين للمطالبة بتغيير النظام الحالي وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد والفاسدين ومحاسبة قتلة المتظاهرين.