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مقتل شخص واصابة اربعة خلال تظاهرات البصرة

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افاد مصدر محلي في البصرة، الاحد، بأن شخصا قتل واصيب اربعة اخرون خلال تظاهرات المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مصادمات حصلت بين متظاهرين وحماية مقر سيد يوسف وسط المحافظة، اسفرت عن مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بجروح".

 

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واضاف المصدر ان "اطلاق النار مازال مستمرا حتى الان"، مشيرا الى ان "القوات الامنية اتخذت اجراءات مشددة".

 

يذكر ان عددا من المحافظات بينها بغداد شهدت اليوم تظاهرات شارك بيها المئات من المواطنين للمطالبة بتغيير النظام الحالي وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد والفاسدين ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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