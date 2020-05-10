مقتل 3 من قوة حفظ السلام في انفجار شمالي مالي

قالت الأمم المتحدة، الأحد، إن 3 من أفراد قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح بالغة إثر انفجار عبوات ناسفة لدى مرور دورية في شمال مالي.



وقال محمد صالح النظيف رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان "سنبذل كل الجهود لتحديد واعتقال المسؤولين عن هذه الأعمال الإرهابية".

والأربعاء الماضي، الأربعاء، أن الجيش الألماني سيمدد لعام وجوده العسكري في مالي مع تعزيز صفوفه في ظل استمرار تعرض البلاد لهجمات إرهابية.

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ومددت مشاركة الجيش الألماني في بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي حتى 31 مايو/أيار 2021، على أن تتعزز كتيبته بـ100 جندي إضافي ليصبح عددها 450 جنديا.

كذلك، مددت مشاركة برلين في قوة الأمم المتحدة في مالي لعام واحد من دون تعزيز العديد، ولا يزال 1100 جندي ألماني ينتشرون في هذا البلد.

ويتوقع أن يصادق البرلمان الألماني على هذين القرارين في الأسابيع المقبلة.