أعلن وزير التربية ​طارق المجذوب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "القرارات التربوية الكبرى تُقارَب بحكمة ومسؤولية وفي ظل المستجدات المتسارعة علينا جميعاً عدم إضاعة البوصلة فأولادنا حاليا في المنازل وفي الأيام الآتية سنصدر ما يُطمئن الجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية: لعدم إضاعة البوصلة فأولادنا حاليا بالمنازل وبالأيام الآتية سنصدر ما يُطمئن الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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