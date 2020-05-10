أحيت منفذية عكار في "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، الذكرى السنوية الـ 12 لمجزرة حلبا، التي قضى فيها 11 محازبا، باحتفال أمام نصب الشهداء في حلبا، شاركت فيه فصائل "قومية" رمزية، وتم خلاله وضع أكليل زهر على النصب.
وأكد المشاركون ان "دماء ضحايا المجزرة أمانة والأمانة غالية ولن يستطيع أي كان إسقاط هذا التاريخ من ذاكرة الوجع الانساني، مجزرة إجرامية هزت الضمير بجرح نازف لا يندمل، فاثني عشر عاما مضت على استشهادكم، ولم نتوقع أن نصمد للحظة لعظيم المصاب وهول الفاجعة. لكن ما يدفعنا إلى الاستمرار هو إيماننا بأن الحق سيصيب كل مجرم وسفاح وقاتل ومحرض والاقتصاص منهم".
كانت هذه تفاصيل خبر القومي أحيا ذكرى مجزرة حلبا: نثق بالقضاء ولذلك نطالبه بتسريع البت بالملف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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