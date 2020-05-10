قوات حفتر تعلن مقتل قائد الفيلق الثاني في القوات الموالية لتركيا

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، مقتل محمد هنداوي قائد الفيلق الثاني في القوات التابعة لما وصفه بـ"الغزو التركي". و لفتت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها، إلى أن "وحدات من الجيش الوطني نفذت اليوم الأحد عملية نوعية بمحور عين زارة اسهدفت هنداوي، وحققت العملية النوعية هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني".

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