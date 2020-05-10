بلال عبدالله: التقيد بالاجراءات مسؤولية أخلاقية وانسانية

ناشد عضو "​اللقاء الديموقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في بيان، أهالي ​إقليم الخروب​، التقيد والإلتزام بالإجراءات في مواجهة ​فيروس كورونا​"، مشيراً الى انها "مسؤولية أخلاقية وأدبية وإنسانية تفرض علينا جميعا، مهما كانت الظروف الإجتماعية ضاغطة، وأن نعي حجم الخطر الداهم وصعوبة المواجهة"، مشدداً على "إستخدام عازل الوجه، والقفازات عند الضرورة، واحترام مسافة التباعد ومنع التجمعات وتنظيم الدخول إلى المؤسسات والبنوك وأماكن البيع وغيرها هي أمور بديهية، أثبتت فعاليتها في كل دول ​العالم​".

ولفت عبدالله الى انه "معا وبتكاتفنا والتزامنا وثباتنا سنعبر المرحلة، بأقل قدر ممكن من الخسائر، إنها مسؤولية كل فرد منا، كل في موقعه، ولن نوفر جهدا في معركة الإنتصار على هذا الوباء".