شباب مخيم الرشيدية: لتشكيل قوة أمنية وتسليم تجار المخدرات والمتورطين بالمشاكل

طالب شباب ​مخيم الرشيدية​ في صور، على خلفية ما جرى داخل المخيم منذ عدة ايام من اشتباكات اسفرت عن سقوط قتيل وخمسة جرحى، ب"تشكيل قوة امنية وطنية مشتركة قوية و فاعلة من كافة الفصائل عشان ما تضل القصة علقانة برقبة فصيل واحد لحالو، ولازم هاي القوة تكون مغطاية من كل الناس واللجان وعملها مراقب من الجميع".

كما طالبوا في بيان "بتسليم كافة تجار ​المخدرات​ المعروفين في المخيم بأسرع وقت، وتسليم كافة المتورطين بالمشاكل الأخيرة و مطلقي النار الذين روعوا الأهالي، بالإضافة إلى تسوية ملفات كافة المطلوبين للدولة اللبنانية و حلحلة قضاياهم بأسرع وقت بطريقة عادلة".

كما طالبوا "بتنظيم ​السلاح​ المتفلت الذي هو سلاح التنظيمات فهو سلاح المقاومة نستخدمه ضد العدو وليس في الافراح و المشاكل وعلى بعضنا".