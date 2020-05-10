خلية الأزمة في قضاء راشيا: لا مصابين في المنطقة فلا داعي للهلع

طمأنت خلية ​الأزمة​ في ​قضاء راشيا​، أهالي المنطقة، إلى "عدم وجود أي إصابة بين المقيمين ضمن قرى ​القضاء​، وبالتالي لا داعي للهلع أو التوتر لدى الأهلين"، موضحة أن الإصابة التي ورد عنها في تقريري ​وزارة الصحة العامة​، وغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، تعود لطالب وافد من إحدى الدول الآسيوية "وهو بالأصل ليس من أبناء القضاء، ولكنه يقيم مع ذويه في بلدة ضهر الأحمر"، وعندما ظهرت نتيجته إيجابية "خضع للحجر الصحي المنزلي خارج قضاء راشيا، وهو بالتالي لم يخالط أي من ذويه أو أي من أبناء قرى القضاء".

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