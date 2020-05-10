أبي خليل: بعض القوى فهمت أن المحاضر موجودة وهناك من رغب التوغّل في الكذب

أكد وزير الطاقة السابق ​سيزار أبي خليل​، في حديث تلفزيوني، "وجود عقود لاستيراد ​الفيول​ موقعة منذ 2005 وتم تجديدها من قبل ​مجلس الوزراء​ والوزير ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي اعتبر أن أمن ​لبنان​ الطاقوي وعلاقاته مع الدول المصدرة الشقيقة هما أولى من تحسين شروط العقد، وبعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته هناك بعض القوى فهمت أن المحاضر موجودة وذاكرتنا حاضرة واستتر، وهناك من رغب التوغّل في الكذب وسيسمع الجواب الآن".

وأوضح أبي خليل انه "لو كنا مسؤولين عن ملف الفيول المغشوش لما كنا قد بادرنا بفتح الملف ولما كنا قد صوتنا ضد تجديد العقود طوال 10 سنوات. من يجب أن يُسأل عنه هو من صوت ضد إجراء مناقصة على مدى 12 جلسة لمجلس الوزراء".