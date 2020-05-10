جنبلاط: كفى تدخلات على حساب الأمن الصحي للوطن

أعتبر رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يبدو أن كل الجهود التي قامت بها ​وزارة الصحة​ من اجل مكافحة ​كورونا​ مهددة اذا بقيت الأمور غير منظمة مركزيًا في ما يتعلق ب​عودة اللبنانيين​ من الخارج، ولا بد من طواقم طبية مجهزة لفحص العائدين لانه يبدو أن هناك شهادات مزورة في بلدان معينة وكفى تدخلات على حساب ​الأمن​ الصحي للوطن".

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