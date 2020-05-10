بلدية الدوير: لا إصابات في البلدة بالكورونا بانتظار صدور النتائج غدا

أعلنت بلدية الدوير في ​قضاء النبطية​، في بيان، انه "خلافاً لكل ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه لا وجود لأية حالة مصابة ب​فيروس كورونا​ في البلدة، حتى ​الساعة​، وكل ما في الأمر، هو أن أحد الأشخاص المصابين بالفيروس وهو من خارج البلدة ولم تكن تبدو عليه العوارض، إختلط منذ أكثر من أسبوع مع أشخاص من البلدة، وعليه، فقد قامت ​البلدية​ بتأمين إجراء الفحص اللازم لهم نهار اليوم، وبانتظار صدور النتيجة غدا فقد تم حجرهم في منازلهم، لذا نطلب من أهلنا الهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات، وسوف نطلعكم على كل جديد بهذا الخصوص، شاكرين تعاونكم وتجاوبكم".

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