شكر رئيس اتحادات ونقابات ​النقل البري​ ​بسام طليس​، في بيان، وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي على قراره "بالسماح للباصات بالعمل اعتبارا من صباح الغد وفق شروط التعبئة العامة"، وتوجه "إلى جميع الزملاء السائقين" طالبا "التصرف بمسؤولية، والالتزام بشروط العمل، لاسيما وأن خطر انتشار وباء كوروونا بدأ يتجدد، علينا ان لا نكون سببا بذلك، ولنا كلام بالموضوع غدا في ساحة الكولا".

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كانت هذه تفاصيل خبر طليس لسائقي الباصات: خطر كورونا يتجدد وعلينا أن لا نكون سببا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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