فتح: إشكال الرشيدية مؤسف وباشرنا باعتقال المتورطين وتسليمهم للأجهزة اللبنانية

أسفت قيادة حركة "التحرير الوطني الفلسطيني - فتح" في منطقة صور، في بيان "للاشكال العائلي، الذي وقع في مخيم الرشيدية، والذي أودى بحياة الشاب الخلوق عباس منيف قاسم- رحمه الله- وأدى إلى إصابة عدد آخر من أبناء المخيم"، داعية "جميع أهلنا إلى التكاتف والتراحم في هذا الشهر الكريم، والمحافظة على أمن مخيم الرشيدية واستقراره".
هذا وكانت الحركة قد أكدت في بيان سابق، أنها "رفعت الغطاء عن كل المتورطين بهذا الإشكال المؤسف"، طالبة "تسليم جميع المطلوبين للأجهزة الأمنية اللبنانية للتحقيق معهم، ومحاسبتهم".
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