وجه رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في ​القدس​ ​المطران عطالله حنا​ رسالة إلى ​وزير الصحة​ ال​لبنان​ي ​حمد حسن​ شكره فيها على حسن أدائه عموما وعلى مساعدته ومساندته للفلسطينيين في لبنان خصوصا حيث أنه لم يميز بين لبناني أو فلسطيني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من المطران عطالله حنا لوزير الصحة حمد حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.