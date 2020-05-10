اللجنة الصحية برئاسة الأونروا: نواصل متابعة الأشخاص المصابين بالكورونا بمخيم الجليل ببعلبك

عقدت اللجنة الصحية برئاسة وكالة ​الأونروا​، والتي تضم ​ممثلين​ عن ​اللجان الشعبية​ وجمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​ ولجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني والمؤسسات والهيئات العاملة في ​المخيمات​ والتجمعات الفلسطينية المحلية والدولية، اجتماعها السابع لمتابعة وتنسيق آليات العمل لمواجهة ​فيروس كورونا​ كوفيد- 19. وأكد ممثلو الأونروا أن الوكالة "تواصل متابعة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في مخيم الجليل في ​بعلبك​، بمن فيهم السيدة التي أعلن عن اصابتها يوم 3 أيار"، موضحين أن "المصابة الأخيرة لا تظهر عليها أي عوارض، وهي محجورة داخل منزلها، وحالتها لا تستدعي الاستشفاء، والفحوصات لكل أفراد عائلتها أتت سلبية"، وفي ما يتعلق بأفراد الأسرة الفلسطينية المحجورة في المدرسة داخل مخيم الجليل، أنهم في حالة جيدة وتتم مراقبة وضعهم بانتظام، وتوفير كل الرعاية اللازمة لهم بمساعدة بعض الشركاء"، مشيرين إلى أن المدرسة "ليست مكانا للعزل، ولكن تم نقل أفراد العائلة إليها لأن ظروف منزلهم لا تسمح بالحجر".

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