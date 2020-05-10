بلدية شحيم: أول إصابة في البلدة من العسكريين في المحكمة العسكرية

أعلنت خلية ​الأزمة​ في بلدية شحيم- ​إقليم الخروب​ أنه "تم تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلدة، من العسكريين الذين أصيبوا في ​المحكمة العسكرية​"، داعية من الجميع التشدد في تطبيق إرشادات ​الوقاية​ والتزام منازلهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى، وإن ​البلدية​ تعمل على إتخاذ كامل الإجراءات اللازمة من أجل تطويق الأمر".

وطالبت الخلية بـ"عدم بث الإشاعات"، مؤكدة أن "​الأخبار​ الصحيحة نضعها أمامكم من خلال صفحة البلدية".