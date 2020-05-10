بلدية شحيم: أول إصابة في البلدة من العسكريين في المحكمة العسكرية

أعلنت خلية الأزمة في بلدية شحيم- إقليم الخروب أنه "تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلدة، من العسكريين الذين أصيبوا في المحكمة العسكرية"، داعية من الجميع التشدد في تطبيق إرشادات الوقاية والتزام منازلهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى، وإن البلدية تعمل على إتخاذ كامل الإجراءات اللازمة من أجل تطويق الأمر".
وطالبت الخلية بـ"عدم بث الإشاعات"، مؤكدة أن "الأخبار الصحيحة نضعها أمامكم من خلال صفحة البلدية".
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