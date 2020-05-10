وزير الصناعة: كورونا سيكون معنا لمدة طويلة ويجب أن نتجهز لأيام صعبة

أدلى وزير الصناعة عماد حب الله، بتصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، اعتبر فيه أن فيروس كورونا سيكون معنا لمدة طويلة، ويجب أن نتجهز لأيام صعبة".
وتوجه إلى اللبنانيين في تصريحه قائلا لهم: "اقتصدوا بالمصروف، الغوا المشتريات والمستوردات غير الضرورية، استثمروا بالزراعة وبصناعتنا، هناك مهن كثيرة ستعتمد على الانترنت، تعلموا وتدربوا على مهن جديدة، ساعدوا كباركم واخوتكم وجيرانكم والمحتاجين".
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