وزير الصناعة: كورونا سيكون معنا لمدة طويلة ويجب أن نتجهز لأيام صعبة

أدلى وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، بتصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، اعتبر فيه أن ​فيروس كورونا​ سيكون معنا لمدة طويلة، ويجب أن نتجهز لأيام صعبة".

وتوجه إلى اللبنانيين في تصريحه قائلا لهم: "اقتصدوا بالمصروف، الغوا المشتريات والمستوردات غير الضرورية، استثمروا ب​الزراعة​ وبصناعتنا، هناك مهن كثيرة ستعتمد على الانترنت، تعلموا وتدربوا على مهن جديدة، ساعدوا كباركم واخوتكم وجيرانكم والمحتاجين".