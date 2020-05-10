نقيب سواقي الشمال شكر لفهمي تفهمه لعودة سائقي الباصات إلى العمل

نوه نقيب السواقين في الشمال شادي السيد، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة سائقي "باصات الروزا" مصطفى بطيخ ب"تفهم وزارة الداخلية لعودة سائقي باصات الروزا إلى العمل، بعدما تردت أحوالهم وساءت أوضاعهم"، مثنياً على "ما بذله قائد منطقة الشمال الإقليمية لقوى الأمن العقيد يوسف درويش، من جهد، وهو الذي وعد السائقين بالسماح المؤكد لباصات الروزا بالعمل".
ولفت السيد الى انه "لا بد للحكومة أن تستكمل رحلة الإيفاء بالوعود، وتقدم للسائقين ما سبق وتعهدت به، لا سيما لجهة الإعفاء من رسوم المعاينة والميكانيك للعام 2020، كما العمل على إنصاف هذا القطاع، بمنع التعديات ووضع حد للسائقين غير القانويين".
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