مرتضى: نتابع قضية مستحقات أصحاب المدارس الخاصة المجانية

استقبل وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​، في دارته ب​بلدة تمنين​ التحتا، وفدا من أصحاب ​المدارس الخاصة​ المجانية، أطلعه على أوضاعهم المالية الصعبة في ظل عدم دفع مستحقاتهم منذ العام 2015.

ولفت مرتضىالى انه "أجرى اتصالا بالمعنيين، وتلقى وعدا بدفع جزء من المستحقات المالية لأصحاب المدارس الخاصة المجانية".

وتوجه وهيب دندش باسم الوفد بالشكر إلى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ والوزير مرتضى "على جهودهما وملاحقتهما قضايا المنطقة وحملهما همومها".