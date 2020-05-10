سقوط 4 جرحى بحادث سير على اوتوستراد المصيلح

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن سقوط 4 جرحى ب​حادث سير​ على اوتوستراد المصيلح جنوبا، وذلك في محلة عدلون قرب مقام النبي ساري، حيث ارتطمت السيارة بعامود انارة مما ادى الى تدهورها وخروجها عن مسلكها.

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